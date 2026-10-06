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Erste Schätzungen: YTO Express Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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YTO Express Group Co Ltd Registered Shs -A-
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YTO Express Group lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,404 CNY aus. Im letzten Jahr hatte YTO Express Group einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 6,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,27 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei YTO Express Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 19,41 Milliarden CNY aus.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,84 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,26 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 82,92 Milliarden CNY, gegenüber 75,22 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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