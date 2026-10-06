Erste Schätzungen: Zhejiang CF Moto Power A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Zhejiang CF Moto Power A veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 5,67 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang CF Moto Power A ein EPS von 2,71 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,55 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 49,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zhejiang CF Moto Power A einen Umsatz von 5,04 Milliarden CNY eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,19 CNY aus. Im Vorjahr waren 10,99 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 25,77 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 19,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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