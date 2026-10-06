DAX 25.433 +0,7%ESt50 6.289 +0,8%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,56 -1,3%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.469 +0,1%Euro 1,1236 +0,1%Öl 99,9 -0,4%Gold 4.149 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Zhejiang CF Moto Power A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zhejiang CF Moto Power Co., Ltd. Registered Shs -A-
287.06 CNY 3.06 CNY 1.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Zhejiang CF Moto Power A veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 5,67 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang CF Moto Power A ein EPS von 2,71 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,55 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 49,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zhejiang CF Moto Power A einen Umsatz von 5,04 Milliarden CNY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,19 CNY aus. Im Vorjahr waren 10,99 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 25,77 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 19,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Zhejiang CF Moto Power A Aktie News

Werbung

Zhejiang CF Moto Power A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zhejiang CF Moto Power A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.