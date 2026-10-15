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Erste Schätzungen: Zhejiang Dingli Machinery zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A)
50.69 CNY -0.40 CNY -0.78 %
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Zhejiang Dingli Machinery öffnet voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,07 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,06 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 30,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,06 CNY, gegenüber 3,75 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 10,25 Milliarden CNY im Vergleich zu 8,53 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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