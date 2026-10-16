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Erste Schätzungen: Zhejiang Supcon Technology A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
66.36 CNY -3.14 CNY -4.52 %
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Zhejiang Supcon Technology A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zhejiang Supcon Technology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,135 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 CNY je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,73 Prozent auf 1,98 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,756 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,560 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,71 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,03 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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