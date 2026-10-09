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Erste Schätzungen: Zhuhai Cosmx Battery A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Zhuhai Cosmx Battery Co., Ltd. Registered Shs -A-
13.90 CNY -0.44 CNY -3.07 %
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Zhuhai Cosmx Battery A stellt voraussichtlich am 24.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,225 CNY gegenüber 0,240 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Zhuhai Cosmx Battery A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,47 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 4,22 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,234 CNY, gegenüber 0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 17,53 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,39 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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