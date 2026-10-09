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Erste Schätzungen: Zijin Mining Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zijin Mining Group Co Ltd (H)
3.67 EUR 0.16 EUR 4.59 %
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Zijin Mining Group wird voraussichtlich am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,978 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,600 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 115,42 Milliarden CNY für Zijin Mining Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 94,51 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,04 CNY im Vergleich zu 2,11 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 454,49 Milliarden CNY, gegenüber 378,02 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.09.12 Zijin Mining Group buy Deutsche Bank Securities
19.02.10 Zijin Mining Top 10-Depotaufnahme Geldbrief

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