Erste Schätzungen: Zions Bancorporation legt Quartalsergebnis vor

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Zions Bancorporation veröffentlicht voraussichtlich am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,56 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 29,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,24 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 875,6 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD, gegenüber 6,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 3,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,94 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net