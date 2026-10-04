Erste Schätzungen: Zions Bancorporation zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Zions Bancorporation lädt voraussichtlich am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,66 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zions Bancorporation ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet.
Zions Bancorporation soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 889,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,01 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 3,52 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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