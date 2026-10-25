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Erste Schätzungen: ZipRecruiter A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
ZipRecruiter Inc Registered Shs -A-
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ZipRecruiter A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,014 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ZipRecruiter A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,466 USD, gegenüber -0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 462,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 449,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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