Erste Schätzungen: Zoom Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
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Zoom Communications präsentiert voraussichtlich am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
25 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zoom Communications im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,01 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten ein Plus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
28 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,09 Milliarden USD, gegenüber 4,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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