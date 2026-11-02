DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,17 -1,0%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.812 -0,4%Euro 1,1182 -0,2%Öl 110,0 -6,5%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs)
17.90 EUR 0.20 EUR 1.13 %
Charts | News | Analysen

ZTO Express (Cayman) A wird sich voraussichtlich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,21 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 14,04 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 1,66 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,67 CNY je Aktie, gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 57,62 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 6,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle ZTO Express (Cayman) A Aktie News

Werbung

ZTO Express (Cayman) A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ZTO Express (Cayman) A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.