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Erste schwarze Gouverneurin: Demokratin Bottoms gewinnt in Georgia - AP

WASHINGTON/ATLANTA (dpa-AFX) - Die Demokraten haben sich Hochrechnungen zufolge den Gouverneursposten im Bundesstaat Georgia gesichert. Die Kandidatin Keisha Lance Bottoms setzte sich bei der Wahl gegen den Republikaner Rick Jackson durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete.

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Bottoms wird damit die erste Frau und die erste Schwarze in dem Amt sein - und die erste schwarze Gouverneurin in der Geschichte der USA. Der republikanische Amtsinhaber Brian Kemp durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

Bottoms ist Rechtsanwältin und war von 2018 bis 2022 Bürgermeisterin der Metropole Atlanta. Jackson ist Unternehmer und Milliardär und wurde sowohl von Amtsinhaber Kemp als auch von US-Präsident Donald Trump unterstützt.

Der südöstliche Bundesstaat Georgia hat rund elf Millionen Einwohner, die Hauptstadt ist Atlanta. Gouverneure sind die Regierungschefs der US-Bundesstaaten und grob vergleichbar mit Ministerpräsidenten der Bundesländer./cah/DP/zb

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