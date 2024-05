Erste Streiks am Bau zunächst für Niedersachsen angekündigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die angedrohten Streiks am Bau sollen am kommenden Montag (13. Mai) in Niedersachsen beginnen. Das hat die IG Bauen Agrar Umwelt am Freitag in Frankfurt angekündigt. Ab Dienstag würden die Streiks im Bauhauptgewerbe mit 930 000 Beschäftigten dann punktuell im gesamten Bundesgebiet stattfinden, erklärte ein Sprecher.

Die Arbeitgeber hatten am Freitag vergangener Woche den Schlichterspruch abgelehnt. Die Empfehlung enthalte formale Fehler und berücksichtige die schwierige konjunkturelle Lage der Branche nicht, lautete die Kritik. Die IG BAU hatte hingegen den Schlichterspruch angenommen. Danach sollten die Einkommen zum Mai pauschal um 250 Euro steigen und elf Monate später noch einmal 4,15 Prozent im Westen beziehungsweise 4,95 Prozent im Osten.

Zwischenzeitlich wollen die Arbeitgeber die Löhne der Beschäftigten freiwillig anheben. Die IG BAU will nun wieder für ihre ursprüngliche Forderung nach 500 Euro mehr im Monat für sämtliche Beschäftigte streiken./ceb/DP/stk