SpaceX-Aktie vor Erstbericht mit Gewinnen: Anleger fragen nach pinken Raketen statt Zahlen
Vor der ersten Zahlen-Telefonkonferenz zur SpaceX-Aktie als börsennotiertes Unternehmen dreht sich die Anlegerdebatte auffällig oft um Raketenlackierung und Maskottchen statt um Kennzahlen.
Werte in diesem Artikel
- Vor der ersten Telefonkonferenz sammelt SpaceX Anlegerfragen per Abstimmung
- Kuriose Themen wie eine pinke Rakete überholen ernste Finanzfragen
- Tesla-Fusionsgerücht taucht im Forum kaum auf
Vor der heutigen ersten Telefonkonferenz der SpaceX-Aktie als börsennotiertes Unternehmen zeigt sich, wonach Kleinanleger tatsächlich fragen: Es geht seltener um Kennzahlen als um die Farbe der nächsten Rakete. Das Raumfahrt- und Satellitenunternehmen hat nach dem Vorbild von Elon Musks anderem Konzern Tesla ein Online-Forum eingerichtet, in dem Aktionäre Fragen einreichen und über deren Beantwortung im Call abstimmen. Ganz oben auf der Liste stehen Wünsche nach mehr Filmmaterial vom Landesystem für die Mondmission Artemis und die Frage, ob die Rakete pink lackiert werden könnte.
Maskottchen und Merchandise vor Milliardenzahlen
Auch das kürzlich vorgestellte Maskottchen Asteroid, ein Shiba Inu mit eigenem, 35 US-Dollar teurem Plüschtier, beschäftigt die Community mehr als die Bilanz. Nutzer fragen, ob das Tier eine größere Rolle in der Bildungsarbeit und bei Spenden für Kinderhilfsprojekte übernehmen soll, andere schlagen vor, einzelne Hitzeschild-Kacheln der Rakete als Sponsoring-Fläche mit Fan-Namen zu verkaufen. Fragen zum Geschäftsausblick kommen dagegen kaum durch die Abstimmung: Die Frage, wann das KI-Geschäft profitabel werden könnte, lag laut Reuters-Berichterstattung vom Wochenende erst auf Platz 183 des Rankings.
SpaceX-Aktie: Rekordbörsengang mit tiefem Kursrückgang als Hintergrund
Der ungewöhnliche Fragenkatalog fällt in eine Phase, in der SpaceX rund 30 Prozent seiner Anteile beim Börsengang gezielt an Privatanleger vergeben hat, eine der größten Kleinanleger-Zuteilungen bei einem großen US-Listing. Die Aktie war am 12. Juni zu 135 US-Dollar an die NASDAQ gegangen und hatte binnen weniger Handelstage ein Zwischenhoch von 225,64 US-Dollar am 16. Juni erreicht. Seither hat das Papier rund die Hälfte seines Wertes seit diesem Zwischenhoch wieder abgegeben.
Tesla-Fusionsgerücht bleibt Randnotiz
Bei der Aktionärsrunde von Tesla in der vergangenen Woche hatten Anleger Musk wiederholt zu einer möglichen Fusion mit SpaceX befragt, mehrere Fragen dazu erhielten über 100 Stimmen. Im SpaceX-Forum taucht das Thema dagegen kaum auf: Es erschien nur einmal, mit einer einzigen Stimme, am Freitagmorgen, kurz nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, Tesla-Manager seien aufgefordert worden, eine Abspaltung des China-Geschäfts vorzubereiten. Musk wies den Bericht zurück.
Wie viel Substanz die Debatte an Zahlen bekommt, zeigt sich noch heute Abend: SpaceX veröffentlicht nach US-Börsenschluss seinen ersten Quartalsbericht als Aktiengesellschaft, mit ersten belastbaren Segmentzahlen zu Starlink, Raumfahrt und dem KI-Geschäft.
Die SpaceX-Aktie gewinnt vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 1,49 Prozent auf 116,21 US-Dollar.
Thomas Zoller, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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