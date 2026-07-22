GEA-Aktie in Grün: Aktienrückkaufprogramm in dreistelliger Millionenhöhe

Erste Tranche

05.08.26 11:09 Uhr

Der Anlagenbauer Gea hat ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro beschlossen.

In einer ersten Tranche will das Unternehmen ab August 2026 innerhalb von sieben Monaten bis zu 250 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Die erworbenen Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden, teilte GEA mit.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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