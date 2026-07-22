GEA-Aktie in Grün: Aktienrückkaufprogramm in dreistelliger Millionenhöhe
Der Anlagenbauer Gea hat ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro beschlossen.
In einer ersten Tranche will das Unternehmen ab August 2026 innerhalb von sieben Monaten bis zu 250 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Die erworbenen Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden, teilte GEA mit.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: GEA, GEA
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.