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Erste Tranche

GEA-Aktie in Grün: Aktienrückkaufprogramm in dreistelliger Millionenhöhe

GEA-Aktie in Grün: Aktienrückkaufprogramm in dreistelliger Millionenhöhe

Der Anlagenbauer Gea hat ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro beschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
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In einer ersten Tranche will das Unternehmen ab August 2026 innerhalb von sieben Monaten bis zu 250 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Die erworbenen Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden, teilte GEA mit.

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Im XETRA-Handel steigt die GEA-Aktie zeitweise 1,72 Prozent auf 64,90 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: GEA, GEA

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DatumRatingAnalyst
23.07.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 GEA Halten DZ BANK
22.07.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
22.07.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.