Turbulentes Debüt bei Dermapharm

€uro am Sonntag

Die zu 28 Euro in der Mitte der Preisspanne ausgegebenen Aktien gingen unmittelbar nach Handelsbeginn auf Talfahrt und lagen am Freitag-Nachmittag über neun Prozent im Minus.Beobachter waren erstaunt, dass Dermapharm überhaupt den Gang aufs Parkett wagte. Der Börsengang bringt insgesamt 377 Millionen Euro ein, ­davon geht der Großteil an Firmengründer Wilhelm Beier. Dem Arzneihersteller selbst fließen rund 108 Millionen Euro zu, die investiert werden. Dermapharm ist der erste Börsenneuling in Frankfurt in diesem Jahr. Der Immobilien­entwickler Instone will am Donnerstag folgen, diese Emission soll bis zu 600 Millionen Euro einbringen.