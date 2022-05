Erster Fall von Affenpocken in Baden-Württemberg bestätigt

STUTTGART (dpa-AFX) - In Baden-Württemberg ist ein erster Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Der Patient aus dem Ortenaukreis werde seit Sonntagabend am Universitätsklinikum Freiburg stationär versorgt, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Montag mit. Es handele sich um einen Reiserückkehrer aus Spanien, er habe Fieber, Husten und weise typische Hautveränderungen auf. Sein Zustand sei stabil, er befinde sich in Isolation.

Das Gesundheitsamt des Ortenaukreises untersucht einen weiteren Verdachtsfall und versucht, die Kontaktpersonen des Patienten nachzuvollziehen, wie es vom Gesundheitsamt des Ortenaukreises hieß. Gegebenenfalls würden Quarantäneanordnungen ausgesprochen.

Im Zuge der gestiegenen Aufmerksamkeit für die Erkrankung werden in immer mehr Ländern Fälle der eigentlich selten auftretenden Affenpocken nachgewiesen. Der erste Fall in Deutschland überhaupt war aus Bayern gemeldet worden.