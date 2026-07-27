Größter Hongkong-Börsengang seit Alibaba: Zhongji Innolight schließt Milliarden-IPO erfolgreich ab

Erster Handelstag voraus

28.07.26 09:52 Uhr

Der KI-Zulieferer Zhongji Innolight sorgt für den größten IPO der Finanzmetropole Hongkong seit Alibabas Zweitnotierung im Jahr 2019.

• Das Unternehmen plant, die Erlöse in Forschung, Fertigungsausbau, Modernisierung und mögliche Zukäufe zu investieren, während das Wachstum durch steigende Nachfrage in KI-Infrastruktur getrieben wird.

• Der Handel der neuen Aktien soll am 30. Juli 2026 beginnen, mit einem Angebot von 54,5 Millionen Aktien zu 980 Hongkong-Dollar pro Aktie.

• Zhongji Innolight hat beim Hongkong-Börsengang 6,81 Milliarden US-Dollar eingeworben, was den größten Börsengang in Hongkong seit Alibaba im Jahr 2019 ist.

Zhongji Innolight sammelt beim Hongkong-Börsengang 6,81 Milliarden US-Dollar ein

Hongkongs größter Börsengang seit Alibaba im Jahr 2019

Handelsstart an der Börse Hongkong ist für den 30. Juli geplant

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Der chinesische Optik-Zulieferer Zhongji Innolight hat am Dienstag den Preis für seinen Börsengang in Hongkong festgelegt: 980 Hongkong-Dollar je Aktie. Damit sammelt das Unternehmen umgerechnet rund 6,81 Milliarden US-Dollar ein und verbucht den größten Börsengang der Stadt seit fast sieben Jahren, seit Alibabas Zweitnotiz im Jahr 2019 mit 12,9 Milliarden US-Dollar. In Asien ist es nach dem 8,6-Milliarden-Dollar-Börsengang des chinesischen Speicherchip-Herstellers CXMT am Montag der zweitgrößte Börsengang des Jahres.

Die Details des Milliarden-Deals um die Zhongji Innolight-Aktie

Zhongji Innolight platzierte 54,5 Millionen Aktien und blieb dabei unter dem zuvor angepeilten Höchstpreis von 1.010 Hongkong-Dollar. Der Ausgabepreis lag rund 13 Prozent unter dem Schlusskurs der bereits seit 2012 in Shenzhen notierten Stammaktie. Der Handel mit den neuen Hongkong-Aktien soll am 30. Juli 2026 beginnen. Als Konsortialführer fungierten Goldman Sachs, CICC, Morgan Stanley und GF Securities.

IPO-Einnahmen bereits verplant

Nach eigenen Angaben sollen die Erlöse in Forschung und Entwicklung, den Ausbau der weltweiten Fertigungskapazitäten, die Modernisierung der Lieferkette, mögliche Zukäufe und das allgemeine Betriebskapital fließen. Zhongji Innolight stellt optische Transceiver her, die elektrische Signale in Lichtsignale umwandeln und umgekehrt, und die für den Datenverkehr in Rechenzentren, Cloud-Netzwerken und KI-Computersystemen benötigt werden.

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Was die Bewertung der Zhongji Innolight-Aktie stützt

Der Rekordandrang der Investoren spiegelt das Wachstumstempo des Unternehmens wider: Im ersten Quartal 2026 vervierfachte sich der Nettogewinn nahezu auf 6,32 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 934 Millionen US-Dollar), gegenüber 1,69 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz verdreifachte sich fast auf 19,5 Milliarden Yuan von 6,67 Milliarden Yuan. Das Unternehmen führt das Wachstum auf die stärkere Nachfrage großer Kunden zurück, die in KI-Infrastruktur investieren.

Der Deal reiht sich in eine breitere Welle von Neuemissionen chinesischer Technologiefirmen in Hongkong ein: Nach Daten des Datenanbieters LSEG haben Börsengänge in der Stadt in diesem Jahr bereits rund 33,8 Milliarden US-Dollar eingesammelt, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und der höchste Wert seit 2021. Ob sich die hohe Nachfrage aus der Zeichnungsphase auch im ersten Handelstag widerspiegelt, zeigt sich am Donnerstag, wenn die Aktie erstmals in Hongkong gehandelt wird.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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