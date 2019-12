Erster Koalitionsausschuss mit Esken und Walter-Borjans

BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD wollen an diesem Donnerstag über die weitere Arbeit der Koalition nach dem Wechsel an der SPD-Spitze beraten (18.30 Uhr). Dazu nehmen die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zum erstem Mal am Koalitionsausschuss bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Konkrete Beschlüsse soll es nicht geben. Aber der weitere Fahrplan der Koalitionsarbeit soll festgelegt werden. Die SPD hatte auf ihrem jüngsten Parteitag unter anderem ein staatliches Investitionsprogramm gefordert. Nun wollen Esken und Walter-Borjans die SPD-Forderungen in der Koalition einbringen. Weitere Treffen sind im neuen Jahr geplant. Vor dem Koalitionsausschuss treffen Esken und Walter-Borjans mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder zum Kennenlernen zusammen./bw/DP/nas