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Erster Tarif-Deal für Lufthansa City Airlines steht

10.04.26 12:35 Uhr
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DOW JONES--

Erster Tarif-Deal für Lufthansa City Airlines steht

Lufthansa City Airlines und die Gewerkschaft Verdi haben sich nach monatelangen Verhandlungen auf eine Ersttarifierung für das fliegende Personal der 2023 gegründeten Fluggesellschaft geeinigt. Die Vereinbarung, die rückwirkend zum 1. April 2026 in Kraft tritt und eine Laufzeit von drei Jahren hat, regelt sowohl die Vergütungsstrukturen als auch die Einsatzbedingungen der Crews. Die Einigung schafft nach Angaben der Deutschen Lufthansa eine stabile Basis für weiteres Wachstum bei Lufthansa City Airlines und berücksichtigt zugleich die wirtschaftlichen Herausforderungen des "sehr wettbewerbsintensiven" europäischen Kurzstreckenmarktes. Zudem werde mit der Vereinbarung die Wettbewerbsfähigkeit des Kurzstreckenverkehrs an den Hubs in München und Frankfurt am Main gestärkt.

Wie Verdi mitteilte, sieht das Paket eine dreistufige Erhöhung der Grundgehälter für alle Berufsgruppen vor, ergänzt durch eine Sonderzahlung in Höhe eines halben Monatsgehalts im Jahr 2027. Weitere finanzielle Verbesserungen sollen durch höhere steuerfreie Zulagen, eine neue Ergebnisbeteiligung sowie verbesserte Stufensteigerungen im Vergütungssystem erzielt werden. Zudem wurde eine betriebliche Altersvorsorge vereinbart, zu der der Arbeitgeber einen Zuschuss von fünf Prozent des individuellen Gehaltes leistet. Ein neuer Tarifvertrag zur Personalvertretung soll zudem die betriebliche Mitbestimmung im Unternehmen absichern.

Zusätzlich zu den Gehaltssteigerungen erhalten die Beschäftigten beider Berufsgruppen unter anderem einen zusätzlichen freien Tag pro Monat mehr, zwei zusätzliche Urlaubstage im Jahr und bessere Planbarkeit von Urlaub und Freizeitwünschen. Auch mehr Teilzeitmöglichkeiten, Krankengeldzuschüsse und weitere entlastende und Dienstplan stabilisierende Regelungen ist laut Verdi Teil der Vereinbarung. Das Tarifergebnis umfasst ebenfalls eine Einigung zur betrieblichen Altersvorsorge mit einer arbeitgeberseitigen Bezuschussung von fünf Prozent des individuellen Gehaltes und zu einem Tarifvertrag Personalvertretung, der die betriebliche Mitbestimmung bei Lufthansa City Airlines regeln soll.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 06:35 ET (10:35 GMT)

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