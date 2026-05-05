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Erster Transfer voraus?

BVB-Aktie legt zu: Borussia Dortmund laut Medien vor Verpflichtung von Abwehrtalent Gadou

06.05.26 09:20 Uhr
BVB-Aktie gefragt: Transferhammer in Dortmund? Borussia Dortmund vor Coup mit Salzburg-Juwel | finanzen.net

Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Talent Joane Gadou von Red Bull Salzburg.

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BVB (Borussia Dortmund)
3,05 EUR 0,03 EUR 0,83%
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Mit dem 19 Jahre alten Abwehrspieler sei sich der BVBbereits einig, hieß es beim TV-Sender Sky. Auch die "Salzburger Nachrichten" berichteten über den möglichen Transfer, auf den sich demnach nun noch die beiden Clubs einigen müssten.

Im Gespräch soll eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro für den Franzosen sein, dazu könnten noch Boni in Höhe von mehreren Millionen kommen. Gadou war vor zwei Jahren aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Salzburg gewechselt und ist dort Stammspieler. Sollte er nach Dortmund kommen, wäre dies der erste Transfer unter der Regie des neuen Sportdirektors Ole Book.

Die Aktie von Borussia Dortmund zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,83 Prozent fester bei 3,05 Euro. p>DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

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17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
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14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

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