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Erstes auffaltbares iPhone von Apple erwartet

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CUPERTINO (dpa-AFX) - Von Apple wird am Mittwoch (ab 19.00 Uhr MESZ) die Vorstellung neuer iPhones erwartet. Dabei will der Konzern laut Medienberichten auch ins Geschäft mit auffaltbaren Smartphones einsteigen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll das Gerät zusammengeklappt etwa die Abmessungen eines Reisepasses haben. Es wird das erste Neuheiten-Event unter Regie des neuen Apple-Chefs John Ternus sein, der zum Monatswechsel den Spitzenjob übernahm.

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Faltbare Smartphones sind bisher nach wie vor eine Nischen-Kategorie - obwohl unter anderem Samsung, Huawei und Google (Alphabet C (ex Google)) mit seinen Pixel-Telefonen solche Geräte seit Jahren anbieten. Die Marktforschungsfirma IDC prognostiziert, dass Apple trotz des späten Starts binnen zwölf Monaten die Führung in dem Marktsegment übernehmen wird.

Neben dem Falt-Telefon soll Bloomberg zufolge am Mittwoch auch das iPhone 18 Pro vorgestellt werden. Die Standard-Version der neuen iPhone-Generation werde aber in Abkehr vom gewohnten Rhythmus erst im kommenden Frühjahr herausgebracht, hieß es unter Berufung auf informierte Personen./so/DP/stw

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03.09.26 Apple Neutral UBS AG
02.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.

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