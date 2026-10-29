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Erstes Halbjahr enttäuscht

Heidelberger Druckmaschinen kappt Gewinnprognose: Aktie bricht zweistellig ein

Heidelberger Druckmaschinen kappt Gewinnprognose: Aktie bricht zweistellig ein

Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck kappt nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seinen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberger Druckmaschinen AG
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So werde voraussichtlich bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun nur noch die Spanne von 5,6 bis 6,6 Prozent erreicht, hieß es am Donnerstag vom SDAX-Konzern aus Heidelberg. Bisher war das Management von einer spürbaren Verbesserung des Vorjahreswerts von 6,6 Prozent ausgegangen. Grund seien insbesondere die Entwicklung der Weltwirtschaft sowie der anhaltende Kostendruck. Negative Produktmixeffekte aus der Entwicklung im Nahen Osten sowie Verzögerungen bei Projekten in der Technologiessparte kämen hinzu. Der Aktienkurs sackt via XETRA zeitweise um 23,4 Prozent auf 1,03 Euro ab.

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Im ersten Halbjahr lag die operative Marge bei 3,7 Prozent und blieb damit deutlich unter den 6,4 Prozent aus dem Vorjahr. Auch im zweiten Quartal erreichte die Kennzahl mit 6,4 Prozent noch nicht die alte Zielsetzung des Managements für das Gesamtjahr. Der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September ging um zwei Prozent auf 509 Millionen zurück. Unter dem Strich erzielte Heideldruck einen Gewinn von 24 Millionen Euro nach 11 Millionen ein Jahr zuvor, vor allem wegen eines Sonderertrags. Der Auftragseingang legte um knapp 10 Prozent auf 604 Millionen Euro zu.

/men/jha/

HEIDELBERG (dpa-AFX)

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberger Druckmaschinen AG

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Datum Rating Analyst
19.08.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
25.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
11.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research

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