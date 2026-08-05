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Erstes Halbjahr

Kontron-Aktie: Wachstum im ersten Halbjahr dank guter Geschäfte

Kontron-Aktie: Wachstum im ersten Halbjahr dank guter Geschäfte

Der österreichische Technologiekonzern Kontron ist dank guter Geschäfte im ersten Halbjahr gewachsen.

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Der Umsatz legte um gut ein Prozent auf 737,1 Millionen Euro zu, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Das teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit.

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Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg im ersten Halbjahr ohne Sonderbelastungen für den Abbau von Mitarbeitern von 90,9 auf 100,8 Millionen Euro. Der Überschuss ging wegen der Sonderkosten hingegen von 88,9 auf 34,9 Millionen Euro kräftig zurück.

Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze weiterhin einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen.

Der Großaktionär Ennoconn hatte zuletzt bei Kontron nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebotes keine Mehrheit erreicht. Kontron hatte von der Annahme abgeraten. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", hatte es Anfang Juli geheißen. Ennoconn hatte Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot unterbreitet.

/jha/mis

LINZ (dpa-AFX)

Bildquellen: Kontron AG

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DatumRatingAnalyst
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research