DAX 26.202 +0,8%ESt50 6.487 +0,9%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,20 -3,0%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.688 +0,2%Euro 1,1542 +0,1%Öl 79,3 -0,1%Gold 4.175 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Erstes Halbjahr

Springer Nature-Aktie: Mehr Zuversicht für 2026

Springer Nature-Aktie: Mehr Zuversicht für 2026

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature geht nach Zuwächsen im ersten Halbjahr von etwas besseren Geschäften im Gesamtjahr aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Springer Nature
19.24 EUR 0.68 EUR 3.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

So soll das organische Umsatzwachstum - also ohne Währungseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen gerechnet - bei rund 6 Prozent liegen statt nur zwischen 5 und 6 Prozent, wie Springer Nature am Mittwoch in Berlin mitteilte. Bei der operativen Ergebnismarge geht der Konzern nun von einer Verbesserung um mindestens 0,3 Prozentpunkte aus statt um rund 0,3 Prozentpunkte.

Werbung

Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz insgesamt um 1,5 Prozent auf 939,8 Millionen Euro. Aus eigener Kraft wären es jedoch 6,2 Prozent Plus gewesen. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 2,3 Prozent auf 246,2 Millionen Euro zu und hätte organisch noch stärker zugelegt als der Erlös. Die Zahlen fielen besser aus als von Experten erwartet.

/men/mis

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Aktuelle Springer Nature Aktie News

Werbung

Springer Nature Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Springer Nature nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.07.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital