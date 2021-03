Erstes Spitzentreffen zwischen Biden-Regierung und China nächste Woche

Washington (Reuters) - Die Regierung des neuen US-Präsidenten Joe Biden plant ihr erstes hochrangiges Treffen mit China.

Wie Bidens Sprecherin Jen Psaki am Mittwoch mitteilte, soll US-Außenminister Antony Blinken kommende Woche in Alaska mit Chinas oberstem Diplomaten Yang Jiechi zusammenkommen. An dem Treffen am nächsten Donnerstag (18. März) sollen ferner Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan sowie der chinesische Staatsrat Wang Yi teilnehmen. Das chinesische Außenministerium bestätigte den Termin.

Nach Auskunft Psakis geht es um ein "breites Feld an Themen, einschließlich denen, in denen wir tiefgreifende Unstimmigkeiten haben". Sie fügte hinzu, die USA würden die Beziehungen zu China "im Gleichschritt" mit ihren Partnern gestalten. "Es war uns wichtig, dass das erste Treffen dieser Regierung mit Vertretern Chinas auf amerikanischem Boden stattfindet und wir vorher unsere Partner und Verbündeten in Asien und Europa getroffen und uns eng mit ihnen beraten haben", betonte Psaki. Blinken besucht zunächst die wichtigen US-Alliierten Japan und Südkorea. Für diesen Freitag ist ein virtueller Gipfel der USA mit Japan, Indien und Australien angesetzt.

Biden hatte vor einem Monat erstmals nach seinem Amtsantritt mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping telefoniert. Dabei verwiesen beide nach jeweils eigenen Angaben auf einige der Streitpunkte zwischen den Großmächten. Demzufolge brachte die US-Seite ihre Kritik an Chinas Handelspraktiken und am Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong sowie den Vorwurf der Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren zum Ausdruck. Auch der Druck der chinesischen Regierung auf Taiwan und Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer wurden angesprochen. Die chinesische Seite wiederum verwahrte sich gegen eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Zudem warnte Xi, eine Konfrontation wäre eine Katastrophe für beide Länder. Bidens Amtsvorgänger Donald Trump war einen offenen Handelskonflikt mit der Volksrepublik eingegangen. Die Beziehungen der beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt waren deswegen auf einen Tiefpunkt gesunken.