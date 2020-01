Erstmals Coronavirus in Finnland bestätigt - drittes EU-Land

HELSINKI (dpa-AFX) - In Finnland ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Eine Touristin aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan sei während eines Aufenthalts in Lappland positiv auf das Virus getestet worden, teilte die finnische Gesundheitsbehörde THL am Mittwochnachmittag mit. Sie befinde sich in einem Krankenhaus der Stadt Rovaniemi in Isolation. Finnischen Medien zufolge soll es sich um eine 32-Jährige handeln. Grund zur Besorgnis bestehe nicht, erklärte THL-Direktor Mika Salminen. Nach Frankreich und Deutschland ist Finnland damit das dritte EU-Land, in dem die neue Lungenkrankheit nachgewiesen worden ist.

Das Virus war vor wenigen Wochen in Wuhan ausgebrochen. In China stieg die Zahl der Patienten in den vergangenen Tagen sprunghaft an, es gibt bereits Tausende bestätigte Fälle. Auch in mehreren anderen Ländern wurden mittlerweile Infektionen bestätigt./trs/DP/nas