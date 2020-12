Erstmals über 30.000 Neuinfektionen in Deutschland

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland hat nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erstmals die Schwelle von 30.000 durchbrochen.

Aus technischen Gründen seien aus Baden-Württemberg zunächst etwa 3500 Fälle zu wenig übermittelt worden, teilte das RKI am Donnerstag auf seiner Internet-Seite mit. Diese kämen rechnerisch zu den am Morgen gemeldeten 26.923 bestätigten Neuinfektionen hinzu. Angesichts der weiter steigenden Zahlen macht die Bundesregierung bei der Impfung Tempo. Begonnen werden soll damit nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn direkt nach Weihnachten. Für Freitag kündigte der Minister die Vorlage einer Impfverordnung an. Nach einer aktuellen Umfrage wollen sich 47 Prozent der Bundesbürger so schnell wie möglich impfen lassen.

Dies wäre für eine Herdenimmunität zu wenig. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch noch davor gewarnt, dass die Einschränkungen noch lange andauern könnten, wenn sich in der Bevölkerung eine zu geringe Impfbereitschaft zeige. Als Schwelle für die Herdenimmunität gilt mindestens 60 Prozent. In der für Freitag angekündigten Impfverordnung soll festgelegt werden, wer in Deutschland zuerst Anspruch auf eine Impfung hat. "Wir starten bei den über 80-Jährigen und denen in Alten- und Pflegeheimen", kündigte Spahn am Donnerstag an. "Und dann wird nach und nach auch weiter informiert, wer dann dran ist." In der von RTL und ntv in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage gaben 40 Prozent der Befragten an, sie wollten vor einer Impfung zunächst abwarten. Elf 11 Prozent lehnen die Impfung ab.

In Deutschland werde mit den Impfungen am 27. Dezember begonnen, wenn die Zulassung des Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer in der Europäischen Union unmittelbar vor Weihnachten erfolge, sagte der Minister. Laut einem Reuters vorliegenden Entwurf der Verordnung will Spahn drei Gruppen mit "höchster", "hoher" und "erhöhter" Priorität festlegen. Höchsten Vorrang haben Personen ab 80 Jahre, Menschen in Alten- und Pflegeheimen, deren Pflegekräfte wie auch medizinisches Personal etwa auf Intensivstationen. Hohe Priorität genießen Personen ab 70 Jahren und Demenzkranke, aber auch Personen in Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften. Erhöhte Priorität gilt für Personen ab 60 Jahren, Menschen mit bestimmten Erkrankungen - aber auch für Erzieher, Lehrer und Personen im Einzelhandel.

MERKEL ERNEUT NEGATIV GETESTET

Biontech-Chef Ugur Sahin sagte bei einer Video-Schalte mit Bundeskanzlerin Merkel, er sei zuversichtlich, dass ein normales Leben im Winter nächsten Jahres wieder möglich sein werde. Co-Chefin Özlem Türeci sprach bei dem Treffen von einem "Marathon". Die Beschäftigten von Biontech arbeiteten unermüdlich an der Herstellung des Impfstoffs und würden dies auch über die Feiertage tun um sicherzustellen, dass die Auslieferung schnell nach der Zulassung erfolgen könne. Merkel äußerte sich erfreut darüber, dass nun bald ein Impfstoff zur Verfügung stehe und damit Leben gerettet werden könne.

Die Kanzlerin selbst unterzog sich unterdessen erneut einem Coronavirus-Test, der nach Angaben einer Sprecherin des Bundespresseamtes negativ ausfiel. Zuvor war bekanntgeworden, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron positiv getestet wurde. Merkel und Macron hatten sich zuletzt auf dem EU-Gipfel vor einer Woche persönlich getroffen. Nach Angaben des Präsidialamtes in Paris blieb es zunächst unklar, wo Macron sich angesteckt hat. Der Präsident begebe sich in häusliche Isolation für die kommenden sieben Tage und habe alle anstehenden Reisen abgesagt, so auch ein Besuch im Libanon am 22. Dezember. Der 42-Jährige arbeite aber weiter von zu Hause, Treffen halte er über Videokonferenzen ab. Auch seine Frau Brigitte isoliere sich, zeige aber keine Symptome.