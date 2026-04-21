Erstmals wieder Inlandsflüge im Iran nach mehr als 50 Tagen

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach mehr als 50 Tagen will der Iran den Luftverkehr im Inland wieder aufnehmen. Erstmals nach Kriegsbeginn sei am Mittwoch wieder ein Flug der staatlichen Fluggesellschaft Iran Air aus der Hauptstadt Teheran in die nordöstliche Millionenmetropole Maschhad geplant, hieß es in übereinstimmenden iranischen Medienberichten. Die Maschine soll danach Passagiere aus Maschhad zurück nach Teheran fliegen.

Wer­bung Wer­bung

Im Krieg waren im Iran Dutzende Passagierflugzeuge außer Betrieb genommen worden, wie die Zeitung "Shargh" jüngst berichtete. Sieben Flughäfen seien Ziel der israelisch-amerikanischen Bombardierungen geworden. Die größten Schäden entstanden demnach an den Flughäfen Mehrabad in Teheran sowie in der nordwestlichen Metropole Tabris. Besonders betroffen waren die Airlines Mahan Air und Iran Air./arb/DP/jha