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Erwartungen

Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Was sich Anaylsten von der kommenden American Airlines-Bilanz versprechen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Airlines Inc
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American Airlines wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

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Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,033 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll American Airlines in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 16,70 Milliarden USD im Vergleich zu 14,39 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,610 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 62,59 Milliarden USD, gegenüber 54,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
05.06.19 American Airlines Buy Standpoint Research
30.04.19 American Airlines In-line Imperial Capital
29.04.19 American Airlines Outperform Cowen and Company, LLC
29.04.19 American Airlines Buy Deutsche Bank AG
09.04.19 American Airlines Outperform Cowen and Company, LLC