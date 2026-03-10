Erwartungen

Daimler Truck veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Daimler Truck stellt am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,702 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,950 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daimler Truck in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 12,87 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 14,35 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 49,50 Milliarden EUR, gegenüber 54,08 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

