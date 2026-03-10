DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -1,2%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.878 -0,5%Euro1,1642 +0,3%Öl88,13 -3,6%Gold5.205 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter
Ausblick: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
Erwartungen

Ausblick: Daimler Truck gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

11.03.26 07:19 Uhr
Daimler Truck-Aktie vor Zahlen im Fokus: Das sind die Expetenprognosen für die bevorstehende Bilanz | finanzen.net

Daimler Truck veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,50 EUR 1,30 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Daimler Truck stellt am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Wer­bung

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,702 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,950 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daimler Truck in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 12,87 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 14,35 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 49,50 Milliarden EUR, gegenüber 54,08 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
24.02.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
19.02.2026Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.02.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.02.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Daimler Truck NeutralUBS AG
16.01.2026Daimler Truck HaltenDZ BANK
08.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
24.02.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
22.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
16.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen