DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 -1,5%Nas26.274 +0,1%Bitcoin69.093 -0,4%Euro1,1756 -0,2%Öl104,9 +0,3%Gold4.717 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power meldet durchwachsene Zahlen -- Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erwartungen

Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

12.05.26 07:25 Uhr
Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher | finanzen.net

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
3,93 EUR -0,01 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ProSiebenSat1 Media SE lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,070 EUR. Dies würde einen Gewinn von 73,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ProSiebenSat1 Media SE -0,260 EUR je Aktie vermeldete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,60 Prozent auf 781,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,507 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,730 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,61 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,68 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
20.04.2026ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
31.03.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
26.03.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
15.01.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.04.2026ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
31.03.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
26.03.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
15.01.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen