DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.560 -2,8%Euro1,1815 +0,1%Öl72,48 +2,2%Gold5.259 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Ausblick: Berkshire Hathaway gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Berkshire Hathaway gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erwartungen der Analysten

Ausblick: Berkshire Hathaway gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

27.02.26 22:01 Uhr
Letzte Bilanz von NYSE-Aktie Berkshire Hathaway unter Leitung von Warren Buffett: Das erwarten Analysten | finanzen.net

Berkshire Hathaway legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
427,60 EUR 1,45 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Berkshire Hathaway lässt sich am 28.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Berkshire Hathaway die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Wer­bung

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,13 USD je Aktie erzielt worden.

Berkshire Hathaway soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,98 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 21,48 USD, gegenüber 41,27 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 385,12 Milliarden USD im Vergleich zu 371,43 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, photosince / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
14.04.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
23.08.2007Berkshire Hathaway haltenWertpapier
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen