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Erwartungen der Analysten

Ausblick: DHL Group präsentiert Quartalsergebnisse

29.04.26 07:44 Uhr
DHL-Aktie im Blick: Postkonzern steuert auf Zahlenvorlage zu - Das prognostizieren Experten | finanzen.net

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von DHL Group.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
47,95 EUR 0,08 EUR 0,17%
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DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.03.2026 - vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,670 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 EUR je Aktie vermeldet.

DHL Group (ex Deutsche Post) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,73 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,27 EUR im Vergleich zu 3,09 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 85,39 Milliarden EUR, gegenüber 82,86 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Post

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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

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28.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
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13.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
08.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
02.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
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28.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
31.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
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16.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
08.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
23.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
10.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
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11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

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