Erwartungen der Analysten

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von DHL Group.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.03.2026 - vorstellen.

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Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,670 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 EUR je Aktie vermeldet.

DHL Group (ex Deutsche Post) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,73 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,27 EUR im Vergleich zu 3,09 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 85,39 Milliarden EUR, gegenüber 82,86 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net