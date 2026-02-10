DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin57.655 -2,1%Euro1,1890 ±-0,0%Öl68,80 -0,5%Gold5.044 +0,4%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Ahold Delhaize stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse

10.02.26 23:58 Uhr
thyssenkrupp nucera veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

thyssenkrupp nucera veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,005 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 155,7 Millionen EUR gegenüber 262,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,013 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,040 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 555,7 Millionen EUR, gegenüber 845,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
23.01.2026thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
19.12.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
17.12.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
26.11.2025thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
18.12.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
17.12.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
04.09.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.12.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.11.2025thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.01.2025thyssenkrupp nucera SellGoldman Sachs Group Inc.

