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Erwartungen der Experten

Ausblick: Apple präsentiert Quartalsergebnisse

29.04.26 08:01 Uhr
NASDAQ-Titel Apple-Aktie vor Quartalszahlen im Blick: Diesen Gewinn erwarten Experten | finanzen.net

Bei Apple stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

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Apple Inc.
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Apple wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

32 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,95 USD aus. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 31 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,78 Prozent auf 109,46 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 48 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,51 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 46 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 466,02 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 416,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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