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Erwartungen der Experten

Ausblick: Beyond Meat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Beyond Meat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beyond Meat gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
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Beyond Meat
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Beyond Meat wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

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Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,076 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 62,4 Millionen USD aus - eine Minderung von 16,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Beyond Meat einen Umsatz von 75,0 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,322 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,830 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 240,8 Millionen USD, gegenüber 275,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Beyond Meat Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.11.22 Beyond Meat Underperform Credit Suisse Group
10.11.22 Beyond Meat Equal Weight Barclays Capital
10.11.22 Beyond Meat Neutral UBS AG
10.11.20 Beyond Meat Underperform Bernstein Research
10.11.20 Beyond Meat Sell Goldman Sachs Group Inc.