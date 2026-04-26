Erwartungen enttäuscht

Advantest liefert Rekordzahlen - doch an der Börse zählt der Ausblick. Eine enttäuschende Prognose und hohe Erwartungen im KI-Sektor setzen die Aktie unter Druck.

• Gewinn und Umsatz stark gestiegen

• Prognose bleibt unter Markterwartungen

• KI-Boom treibt Geschäft, Risiken bleiben



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Die Bilanz des japanischen Halbleiter-Spezialisten Advantest für das Geschäftsjahr 2025 liest sich auf den ersten Blick wie eine reine Erfolgsgeschichte. Getrieben durch die massive Sonderkonjunktur im Bereich der Hochleistungs-Chips sprang der Nettogewinn um beeindruckende 133 Prozent auf 375,4 Milliarden JPY nach oben, während sich der operative Gewinn auf 499,1 Milliarden JPY mehr als verdoppelte.

Trotz dieser Rekordwerte reagierte die Börse in Tokio empfindlich und schickte die Aktie mit einem Minus von letztlich 5,56 Prozent auf 29.750 JPY auf Talfahrt.

Dieser scheinbare Widerspruch resultiert aus einer Marktdynamik, in der Anleger nicht mehr das Erreichte feiern, sondern die Zukunftsfähigkeit der KI-Wette kritisch hinterfragen. Da Advantest als exklusiver Partner für die Verifizierung von NVIDIAs High-Bandwidth-Memory gilt, wiegt jede Abweichung von den hohen Wachstumshoffnungen für die Investoren doppelt schwer.

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Wenn Rekordzahlen nicht mehr ausreichen

Der Hauptgrund für den Kurssturz liegt in der neuen Prognose für das kommende Geschäftsjahr, die hinter den extrem hohen Erwartungen der Analysten zurückblieb. Während das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2027 einen operativen Gewinn von 627,5 Milliarden JPY in Aussicht stellt, hatte der Markt laut Konsensschätzungen mit rund 650,8 Milliarden JPY kalkuliert. Diese Lücke schürt die Sorge, dass die Phase des explosiven Wachstums nach dem ersten KI-Hype nun in eine deutlich moderatere Kurve übergeht. Zudem belasten steigende Kosten für Forschung und Entwicklung sowie höhere Logistikaufwendungen die Margen, da Advantest bereits heute Testlösungen für Chip-Generationen entwickeln muss, die erst in einigen Jahren marktreif sind.

Technologische Dominanz trifft auf geopolitische Risiken

Dennoch bleibt die Marktposition des Unternehmens fundamental stark, was sich in einem auf 65 Prozent ausgebauten Weltmarktanteil bei Testsystemen widerspiegelt. Die zunehmende Komplexität von KI-Prozessoren führt dazu, dass die Testzeiten pro Einheit steigen, was die Nachfrage nach den Systemen von Advantest strukturell stützt. Gleichzeitig muss sich der Konzern jedoch gegen geopolitische Risiken absichern, da ein erheblicher Teil der Erlöse weiterhin aus China stammt. Um die Abhängigkeit von asiatischen Fertigungszentren zu verringern und die Lieferfähigkeit auch bei eskalierenden Handelskonflikten zu garantieren, investiert Advantest derzeit massiv in neue Produktionsstandorte in Japan und den USA.

Was Anleger wissen sollten

Für Anleger markiert der aktuelle Kursrücksetzer eine Phase der Neubewertung, in der die überzogenen Erwartungen des Marktes auf die realistische Mittelfrist-Planung des Unternehmens treffen. Trotz der Enttäuschung über die Prognose für 2027 bleibt das fundamentale Bild attraktiv. Die strukturelle Nachfrage wird durch die steigende Komplexität der Chip-Generationen gestützt, was Advantest zu einem unverzichtbaren Akteur der KI-Infrastruktur macht.

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Dennoch sollten Investoren das Klumpenrisiko im Blick behalten: Mit einem Umsatzanteil von mittlerweile über 50 Prozent in China ist das Unternehmen in hohem Maße von der geopolitischen Stabilität abhängig. Eine Positionierung bietet sich daher vor allem für langfristig orientierte Anleger an, die den kurzfristigen "Guidance-Miss" als Einstiegschance nutzen und die Volatilität der Halbleiterbranche durch eine breite Diversifikation im Portfolio abfedern können.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net