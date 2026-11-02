DroneShield-Aktie: Warum selbst volle Auftragsbücher nicht überzeugen

Erwartungen gegen Margen

02.11.26 16:31 Uhr

Die Auftragsbasis wächst, doch die Profitabilität bleibt schwach: Warum Anleger bei DroneShield zunehmend auf Margen, Gewinnentwicklung und neue Aufträge achten.

• Analysten sind uneins über die Bewertung, der Kurs liegt nahe am unteren Ende der Spanne, während die neue Aktienausgabe kaum verwässernd wirkt.

• Das Umsatzziel für 2026 wurde bestätigt, doch das Wachstumstempo hat sich abgeschwächt, eine Prognoseanhebung erfolgte nicht.

Anleger zweifeln, wie schnell aus Aufträgen nachhaltige Gewinne werden

Committed Revenue trifft die bisherige Prognose, bringt aber keine Überraschung

Analysten liegen weit auseinander, der Kurs nähert sich dem tiefsten Ziel

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Die DroneShield-Aktie ist am Montag in Sydney um 3,3 Prozent auf 1,325 Australische Dollar gefallen und erreichte im Tief 1,27 Australische Dollar, nach 1,37 Australische Dollar zum Vortagesschluss. Im Tagesverlauf fiel die Aktie damit auf ein neues 52-Wochen-Tief. Die Frage ist, ob eher überzogene Erwartungen oder die Zahlen des Drohnenabwehr-Spezialisten auf dem Kurs lasten.

Erwartungen und Marge drücken auf DroneShield

Grace Alvino von The Motley Fool Australia sieht insbesondere die hohen Erwartungen der Anleger als Belastungsfaktor. Entscheidend sei, ob DroneShield seine Wachstumsperspektiven zeitnah in nachhaltige Gewinne umwandeln könne. Gerade bei Verteidigungsaufträgen lassen sich Umfang und Zeitpunkt der tatsächlichen Umsätze nur schwer vorhersehen.

Die Halbjahreszahlen passen dazu. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr laut Unternehmen um 74 Prozent auf 125,8 Millionen Australische Dollar. Das bereinigte EBITDA fiel von plus 8,0 auf minus 12,4 Millionen Australische Dollar. Wachstum und Ertrag liefen also auseinander. Die Bruttomarge sank von 65,3 auf 60,0 Prozent. Als Gründe nennt DroneShield einen höheren Anteil von Drittanbieter-Hardware, Währungseffekte sowie Abschreibungen auf Rohmaterial im Zuge von Werksumzug und ERP-Einführung. Damit wird der Weg in die Gewinnzone zum Maßstab. Solange Marge und EBITDA schwach bleiben, wirken hohe Erwartungen als Last auf dem Kurs.

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Umsatzupdate bringt keine Prognoseanhebung

Am 15. Oktober meldete DroneShield per ASX-Mitteilung gesicherte Umsätze von 261 Millionen Australischen Dollar für 2026. Der Stichtag war der 12. Oktober, der Wert liegt in der Mitte der im Juli 2026 gegebenen Prognosespanne von 250 bis 270 Millionen. Die Aktie gab nach dem Update zeitweise nach.

CEO Angus Bean nennt den Wert in der Mitteilung ein ermutigendes Update. Er liegt rund 35 Prozent über dem Stand von Oktober 2025. Zwischen dem 21. August, dem Stichtag des Halbjahresberichts, und dem 12. Oktober kamen allerdings nur rund 21 Millionen hinzu, davon lediglich rund 10 Millionen seit dem Zwischenstand vom 10. September. Zwischen dem 28. Juli und dem 21. August waren es noch 34 Millionen. Das Tempo der Auftragseingänge hat sich damit abgeschwächt, und eine Anhebung der Prognose blieb aus. Für die Aktie heißt das: Die Bestätigung der Spanne allein reichte nicht.

Analysten uneins, Verwässerung kaum relevant

Die Analysten sind sich uneins. Der Konsens lautet Hold bei vier Analysten, zwei vergeben Buy, einer Hold und einer Sell. Das mittlere Kursziel beträgt 1,96 Australische Dollar bei einer Spanne von 1,25 bis 2,6 Australische Dollar. Der Kurs vom Montag liegt damit klar unter dem mittleren Kursziel der Analysten und nahe am unteren Spannenende. Canaccord Genuity stuft DroneShield in einer Studie von Richard Harrisberg vom 16. Oktober mit Buy ein und nennt ein Kursziel von 2,6 Australische Dollar. Jefferies hält mit Sell dagegen: Will Richardson senkte in einer Studie Mitte Oktober sein Kursziel von 1,45 auf 1,25 Australische Dollar. Die Spanne zeigt, wie weit die Einschätzungen zur Ertragswende auseinanderliegen.

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Die neue Aktienausgabe dürfte dagegen kaum ins Gewicht fallen: Am Freitag beantragte DroneShield die Börsenzulassung von 250.000 neuen Aktien, die aus der Ausübung bereits gevesteter Performance-Optionen hervorgegangen waren. Dem Unternehmen floss dadurch kein zusätzliches Kapital zu. Die Zahl der notierten Aktien erhöhte sich um lediglich rund 0,03 Prozent. Die Verwässerung ist demnach ein Randthema. Schwerer wiegen Aufträge, Marge und der Weg in die Gewinnzone. Dafür trägt ab Montag Rebecca Lowde als neue Finanzchefin Verantwortung, zudem soll die erste RfRecon-Bestellung bis Ende 2026 ausgeliefert werden.

Der nächste Prüfstein ist DroneShields nächste Zahlenvorlage. Dann zeigt sich, ob Marge und bereinigtes EBITDA nach den schwachen Halbjahreswerten drehen und ob der Wert gesicherter Aufträge für die Folgejahre spürbar wächst.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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