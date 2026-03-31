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Erwartungen geschlagen

Microsoft-Aktie dennoch in Rot: Umsatz und Gewinn legen deutlich zu

29.04.26 22:53 Uhr
NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie dennoch in Rot: Gewinn des Windows-Konzerns klettert weiter - auch Umsatz steigt | finanzen.net

Der IT-Riese Microsoft hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. So fielen die Quartalszahlen aus

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Für Microsoft ist das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 mit einem EPS von 4,27 US-Dollar zu Ende gegangen. Analysten waren zuvor davon ausgegangen, dass der IT-Riese einen Gewinn von 4,06 US-Dollar je Aktie erwirtschaften würde. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,46 US-Dollar je Aktie gewesen. Beim operativen Ergebnis verzeichnete Microsoft einen Anstieg um ein Fünftel auf 38 Milliarden Dollar.

Auf der Umsatzseite erwarteten Analysten im Durchschnitt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 70,07 Milliarden US-Dollar auf nun 81,40 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich setzte Microsoft im Berichtszeitraum mit 82,886 Milliarden US-Dollar rund 18 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum und übertraf somit die Erwartungen leicht. Bereinigt um die Effekte des schwachen Dollar habe das Wachstum bei 15 Prozent gelegen. Der Konzern profitiert dabei weiter von einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste.

Die Aktie, die ohnehin seit einiger Zeit unter Druck steht, verlor nachbörslich dennoch weiter an Boden. So bewegt sich die Microsoft-Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 2,38 Prozent tiefer bei 414,34 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Peteri / Shutterstock.com

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