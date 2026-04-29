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Erwartungen geschlagen

Microsoft-Aktie etwas höher: Umsatz und Gewinn legen deutlich zu

30.04.26 08:03 Uhr
NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie etwas fester: Gewinn des Windows-Konzerns klettert weiter - auch Umsatz steigt | finanzen.net

Der IT-Riese Microsoft hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. So fielen die Quartalszahlen aus

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Microsoft Corp.
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Für Microsoft ist das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 mit einem EPS von 4,27 US-Dollar zu Ende gegangen. Analysten waren zuvor davon ausgegangen, dass der IT-Riese einen Gewinn von 4,06 US-Dollar je Aktie erwirtschaften würde. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,46 US-Dollar je Aktie gewesen. Beim operativen Ergebnis verzeichnete Microsoft einen Anstieg um ein Fünftel auf 38 Milliarden Dollar.

Auf der Umsatzseite erwarteten Analysten im Durchschnitt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 70,07 Milliarden US-Dollar auf nun 81,40 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich setzte Microsoft im Berichtszeitraum mit 82,886 Milliarden US-Dollar rund 18 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum und übertraf somit die Erwartungen leicht. Bereinigt um die Effekte des schwachen Dollar habe das Wachstum bei 15 Prozent gelegen. Der Konzern profitiert dabei weiter von einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste.

Die Aktie, die ohnehin seit einiger Zeit unter Druck steht, verlor nachbörslich zeitweise weiter an Boden, bevor sie doch noch leicht ins Plus drehen konnte. So zeigte sich die Microsoft-Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel letztlich um 0,33 Prozent höher bei 425,85 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Peteri / Shutterstock.com

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