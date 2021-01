Texas Instruments schaut überraschend optimistisch auf das laufende Quartal - TI-Aktie sackt nachbörslich ab

2020 war ein historisches Jahr: Die Corona-Pandemie und die US-Wahl, sorgten für ein Auf und Ab an den Börsen. Aber wie sieht es 2021 aus? Im, wie Anleger von Krisen profitieren können.

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- EVOTEC erhält Millionenauftrag -- Siemens Healthineers zuversichtlicher -- Sartorius, Microsoft, Software AG im Fokus

Sanofi will 125 Millionen Dosen BioNTech/Pfizer-Impfstoff liefern. Volkswagen geht in USA gegen Dieselurteil eines Berufungsgerichts vor. ZEAL Network übertrifft Jahresziele. GfK-Konsumklima bricht ein. LVMH 2020 mit Umsatz- und Gewinnrückgang. EU will Antworten von AstraZeneca. Bundesregierung schraubt Konjunkturprognose für 2021 herunter. Hapag-Lloyd mit Gewinnsprung.