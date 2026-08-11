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Erwartungen geschlagen

TKMS-Aktie gefragt: Umsatz wächst kräftig - Jahresziele erhöht

TKMS-Aktie gefragt: Umsatz wächst kräftig - Jahresziele erhöht

Der Marineschiffbauer TKMS wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Vor allem bei Atlas Electronics sowie bei Überwasserschiffen wird ein starkes Wachstum erwartet.

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Das teilte die Tochter des Industriekonzerns thyssenkrupp am Mittwoch in Kiel mit. Das U-Bootgeschäft dürfte hingegen moderat zulegen. 2025/26 (per Ende September) soll der Umsatz nun um 10 bis 12 Prozent steigen. Bislang hatte TKMS 2 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bis zu 6,5 Prozent erreichen. Hier standen bislang über 6 Prozent auf dem Zettel. Analysten erwarteten jedoch bereits eine Marge von 6,4 Prozent.

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In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 19 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebit legte von 98 Millionen auf 110 Millionen Euro zu. Unter anderem höhere Verwaltungskosten drückten die entsprechende Marge um 0,3 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Die Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.

Der Auftragseingang ging hingegen deutlich zurück: von 8,6 auf 3,6 Milliarden Euro. Allerdings hatte TKMS im Vorjahr von zwei Großaufträgen profitiert. Der Auftragsbestand liegt bei rund 20 Milliarden Euro.

So reagiert die TKMS-Aktie

Eine von TKMS erhöhte Prognose kommt am Mittwoch bei den Anlegern hervorragend an. Auf XETRA werden die Aktien des Schiffbauers zeitweise 9,45 Prozent stärker bei 95,00 Euro gehandelt.

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Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz nun um 10 bis 12 Prozent steigen statt der bislang in Aussicht gestellten Spanne von 2 bis 5 Prozent. Laut dem Bernstein-Experten Adrien Rabier sollte daraufhin der Konsens für das Wachstum steigen.

In Erwartung einer Beschleunigung im maritimen Elektroniksegment hält er es für möglich, dass der Marineschiffbauer im nächsten Quartal seine mittelfristigen Ziele aufstockt.

/nas/stk

KIEL (dpa-AFX)

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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09:31 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
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22.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
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07.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG