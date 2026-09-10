DAX 25.570 -0,0%ESt50 6.308 -0,1%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 10,13 -0,4%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 66.932 -0,5%Euro 1,1625 -0,1%Öl 102,2 +1,0%Gold 4.382 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Erwartungen gesenkt

AB Foods-Aktie zweistellig tiefer: Probleme bei Primark und Zucker

AB Foods-Aktie zweistellig tiefer: Probleme bei Primark und Zucker

Der Mischkonzern AB Foods schraubt seine Erwartungen an das Zucker- und Lebensmittelgeschäft nach unten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Associated British Foods plc
21.80 EUR -1.80 EUR -7.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Hier kämpfen die Briten mit gestiegenen Energiekosten, vor allem wegen des höheren Gaspreises, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Zudem leidet die konzerneigene Billigmode-Kette Primark weiter unter der mauen Konsumlaune, besonders in Europa. Ihre Geschäftszahlen verfehlten die Markterwartungen. Der H&M-Rivale Primark gehört noch zu AB Foods, soll aber abgespalten werden. An der Börse kamen die Neuigkeiten gar nicht gut an.

Werbung

Die Aktie von AB Foods verlor zuletzt mehr als 10 Prozent. Damit rutschte sie auf das Niveau von Mitte Mai ab. Seit Jahresbeginn steht inzwischen ein Kursverlust von rund 15 Prozent zu Buche.

In dem am Wochenende endenden Geschäftsjahr dürfte der bereinigte operative Verlust im Zucker-Geschäft von AB Foods nun am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 25 bis 60 Millionen britischen Pfund (29 bis 70 Mio Euro) liegen. Im Lebensmittelbereich liegt das bereinigte operative Ergebnis der Mitteilung zufolge etwas unter den bisherigen Erwartungen. Als Grund nannte das Management auch den sehr warmen Sommer. Die Europäer hätten in dieser Zeit weniger heißen Tee getrunken. Zu AB Foods gehört etwa die Teemarke Twinings.

Bei Primark lagen die Erlöse auf vergleichbarer Basis im zu Ende gehenden vierten Geschäftsquartal den vorläufigen Zahlen zufolge drei Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Dabei fielen die Geschäfte in Europa besonders schwach aus. AB Foods versucht dieser Entwicklung mit mehr Marketing entgegenzusteuern. Für das Gesamtjahr erwartet das Management für Primark auf vergleichbarer Basis einen Umsatzrückgang von 2,6 Prozent.

Werbung

Die aktuellen Neuigkeiten "lassen wenig Anlass, optimistischer zu werden", schrieb JPMorgan-Expertin Georgina Johanan. Sie monierte die rückläufigen Ergebnisse bei Primark. Diese wecken bei ihr Bedenken mit Blick auf die Bruttomarge, die künftig zusätzlich durch den Versandhandel belastet sein dürfte.

Primark kündigte am Donnerstag an, demnächst auch Produkte zu den Kunden nach Hause zu schicken. Barclays-Analyst Matthew Clements merkte allerdings kritisch an, dass AB Food keine Details zum Zeitplan genannt habe.

Das vollständige Zahlenwerk will AB Foods am 3. November vorstellen.

/lew/stw/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Angelina Dimitrova / Shutterstock.com

Aktuelle Associated British Foods Aktie News

Werbung

Associated British Foods Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Associated British Foods nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.04.17 Associated British Foods overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.13 Associated British Foods halten Citigroup Corp.
16.04.13 Associated British Foods halten Bernstein
11.04.13 Associated British Foods kaufen Barclays Capital
27.03.13 Associated British Foods halten Citigroup Corp.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.