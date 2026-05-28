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Erwartungen gesenkt

SpaceX-Aktie vor IPO: Tesla-Chef Elon Musk passt Bewertung offenbar nach unten an

29.05.26 09:16 Uhr
SpaceX-IPO an der NASDAQ: Elon Musk senkt offenbar Bewertung - Chance für Anleger? | finanzen.net

Elon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX senkt die Erwartungen an den geplanten Börsengang. Es bleibt jedoch weiterhin bei einer Milliardenbewertung.

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SpaceX peilt beim Gang aufs Parkett Kreisen zufolge derzeit eine Bewertung von mindestens 1,8 Billionen US-Dollar an. Das berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Im April wurde noch kolportiert, dass SpaceX eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar anstrebt. Nach Beratungen mit Banken und Investoren liege das Ziel nun niedriger, hieß es weiter. SpaceX will mit der Aktienplatzierung einen Emissionserlös von bis zu 75 Milliarden Dollar (rund 65 Milliarden Euro) erzielen, so die Nachrichtenagentur. Dies wäre der größte Börsengang in der Geschichte.

Börsengang wohl Mitte Juni avisiert

SpaceX könnte die formale Vermarktung des Börsengangs bereits am 4. Juni starten und die Aktien am 11. Juni bepreisen. Der Zeitplan könne sich jedoch um einige Tage verschieben, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die Überlegungen liefen noch, und je nach Investorenresonanz könne das Unternehmen sein Bewertungsziel auch wieder anheben, hieß es weiter. SpaceX reagierte nicht auf eine Anfrage von Bloomberg.

SpaceX erzielte 2025 einen Umsatz von 18,7 Milliarden Dollar, gegenüber 14 Milliarden im Vorjahr. Im vergangenen Jahr schrieb das Unternehmen rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar - nach einem Gewinn von 791 Millionen Dollar im Vorjahr. Ein Grund für das Minus waren die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship.

Begleitet wird der Börsengang den Angaben zufolge von goldman_sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup und JPMorgan Chase gemeinsam mit weiteren 18 Banken. SpaceX, offiziell Space Exploration Technologies Corp., will sein Börsendebüt an der Nasdaq und der Nasdaq Texas unter dem Kürzel SPCX geben.

/err/stk

AUSTIN (dpa-AFX)

Bildquellen: SpaceX

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