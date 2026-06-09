Ausblick: AT&S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erwartungen im Überblick

AT&S öffnet die Bücher - womit Experten rechnen.

AT&S wird am 11.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

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Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,480 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,65 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 465,9 Millionen EUR aus - das entspräche einem Plus von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,9 Millionen EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,175 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 1,86 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,79 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,59 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.net