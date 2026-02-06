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Ausblick: Aurora Cannabis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

10.06.26 13:01 Uhr
Ausblick: Aurora Cannabis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor | finanzen.net

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Aurora Cannabis-Bilanz.

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Aurora Cannabis äußert sich am 11.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aurora Cannabis im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,058 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,350 CAD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,5 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aurora Cannabis für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 75,7 Millionen CAD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,197 CAD, gegenüber 0,040 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 358,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 343,3 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

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