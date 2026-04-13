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Ausblick: Citigroup informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

14.04.26 12:06 Uhr
Ausblick: Citigroup informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse | finanzen.net

Citigroup gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten erwarten.

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Citigroup Inc.
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Citigroup lädt am 14.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 23,51 Milliarden USD - ein Minus von 43,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citigroup 41,46 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,36 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,99 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,45 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 169,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: gary yim / Shutterstock.com

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