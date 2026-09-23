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Erwartungen im Überblick

Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

H&M öffnet die Bücher –  damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14.81 EUR 0.50 EUR 3.49 %
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Hennes Mauritz (H&M) wird am 24.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

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17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 SEK gegenüber 2,01 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 57,09 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hennes Mauritz (H M, H&M) einen Umsatz von 57,02 Milliarden SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,01 SEK aus. Im Vorjahr waren 7,58 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten im Durchschnitt 222,29 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 228,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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Hennes Mauritz (H M, H&M) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes Mauritz (H M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral UBS AG

Information

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