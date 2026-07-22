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Erwartungen im Überblick

Ausblick: Logitech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Logitech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Erwartungen der Analysten an Logitech.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Logitech S.A.
93.78 EUR 3.36 EUR 3.72 %
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Logitech präsentiert am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,26 USD aus. Im letzten Jahr hatte Logitech einen Gewinn von 0,810 CHF je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 11 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,20 Milliarden USD, was einem Umsatz von 949,0 Millionen CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,85 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,00 Milliarden USD, gegenüber 3,89 Milliarden CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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DatumRatingAnalyst
23.01.19 Logitech Hold Maxim Group
05.11.18 Logitech Sell Maxim Group
19.08.15 Logitech International Buy Rosenblatt
28.05.13 Logitech International halten Credit Suisse Group
27.05.13 Logitech International halten UBS AG